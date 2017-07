| Общество | 11:58 | 20.07.2017 В Нью-Йорке самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль Одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в США, штат Нью-Йорк, передает «Лига». Самолет направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке. На борту судна находился один человек, в результате инцидента никто не пострадал.

