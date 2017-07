| Общество | 12:39 | 20.07.2017 Более 700 детей Царичанской громады пойдут 1 сентября в обновленную школу – Валентин Резниченко Более 700 детей пойдут 1 сентября в Царичанскую опорную школу, обновленную после капитального ремонта. Здание, давно нуждавшееся в реконструкции, осовременивают за средства областного бюджета. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«После объединения доходы общин растут, и у них появляется возможность воплощать самые нужные социальные проекты. В развитии инфраструктуры они всегда могут рассчитывать на нашу полную поддержку. Всего в этом году область выделила средства на ремонт 25 школ. Год назад Царичанская школа стала опорной, теперь там учатся дети из других сел громады. Но самому зданию более 40 лет, и оно давно нуждалось в капитальном ремонте», - отметил председатель ДнепрОГА.



Уже отремонтировали основной корпус Царичанской школы, пришкольный интернат и мастерские. В помещениях заменили протекавшуюкрышу, систему отопления, пол, установили новые двери и окна. Сейчас в разгаре - замена системы вентиляции в спортзале и столовой.



«Мы благодарны команде Валентина Резниченко за поддержку. Теперь в обновленном здании дети и учителя наконец будут чувствовать себя комфортно. В лучших условиях открываются новые возможности для обучения», - поделилась впечатлениями и.о. начальника отдела образования исполкома Царичанского поселкового совета Лилия Кондакова.



В реконструированную школу уже завезли современную мебель, компьютеры, а также семь мультимедийных комплексов.



В новом учебном году там также заработают кружки робототехники и астрономии – для этого обустроят специальный кабинет.



«Занятия по робототехнике ознакомят учеников с миром современных ІТ-технологий и ненавязчиво помогут им укрепить знания по математике, физике и программированию», – считает учитель информатики Царичанской школы Антон Елисеев.



Сейчас в области продолжаются работы по реконструкции Петриковской, Солонянской, Межевской и Юрьевской опорных школ.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7