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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:39 | 20.07.2017
Более 700 детей Царичанской громады пойдут 1 сентября в обновленную школу – Валентин Резниченко

Более 700 детей пойдут 1 сентября в Царичанскую опорную школу, обновленную после капитального ремонта. Здание, давно нуждавшееся в реконструкции, осовременивают за средства областного бюджета. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«После объединения доходы общин растут, и у них появляется возможность воплощать самые нужные социальные проекты. В развитии инфраструктуры они всегда могут рассчитывать на нашу полную поддержку. Всего в этом году область выделила средства на ремонт 25 школ. Год назад Царичанская школа стала опорной, теперь там учатся дети из других сел громады. Но самому зданию более 40 лет, и оно давно нуждалось в капитальном ремонте», - отметил председатель ДнепрОГА.

Уже отремонтировали основной корпус Царичанской школы, пришкольный интернат и мастерские. В помещениях заменили протекавшуюкрышу, систему отопления, пол, установили новые двери и окна. Сейчас в разгаре - замена системы вентиляции в спортзале и столовой.

«Мы благодарны команде Валентина Резниченко за поддержку. Теперь в обновленном здании дети и учителя наконец будут чувствовать себя комфортно. В лучших условиях открываются новые возможности для обучения», - поделилась впечатлениями и.о. начальника отдела образования исполкома Царичанского поселкового совета Лилия Кондакова.

В реконструированную школу уже завезли современную мебель, компьютеры, а также семь мультимедийных комплексов.

В новом учебном году там также заработают кружки робототехники и астрономии – для этого обустроят специальный кабинет.

«Занятия по робототехнике ознакомят учеников с миром современных ІТ-технологий и ненавязчиво помогут им укрепить знания по математике, физике и программированию», – считает учитель информатики Царичанской школы Антон Елисеев.

Сейчас в области продолжаются работы по реконструкции Петриковской, Солонянской, Межевской и Юрьевской опорных школ.


 
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Теги: Днепропетровщина

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