Днепропетровщина первой реконструирует школы по евростандарту

В Днепропетровской области все опорные школы в райцентрах и селах реконструируют по европейским стандартам. Об этом сообщил советник председателя ДнепрОГА по инновациям Юрий Голик, курирующий все строительные проекты в области.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



Современные проекты предусматривают яркие фасады, спортзалы со всем необходимым оборудованием, игровые уголки, уникальные кабинеты для детей с особыми потребностями, мультимедийные классы. Все школы будут оборудованы новой мебелью.



По словам Юрия Голика, за ближайшие три года ДнепрОГА планирует обновить все опорные школы региона. За годы независимости это первая масштабная реконструкция учебных учреждений не только на Днепропетровщине, но и во всей Украине.