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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:41 | 20.07.2017
Укравтодор снижает скорость дорожного движения

Глава компании Славомир Новак сообщил, что государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) приступило к реализации проекта по замедлению трафика дорожного движения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укравтодора.

«Есть первые положительные результаты внедрения нашей программы повышения безопасности 4Е (Engineering / Стандарты, Enforcement / Надзор, Emergency / Спасение, Education / Образование).

Отсюда - из Полтавской области - мы начинаем воплощать меры, направленные на повышение безопасности движения, сохранения жизни людей», - сказал он.

Отмечается, что в рамках трехлетней национальной программы повышения безопасности на дорогах Укравтодор планирует обновить технические стандарты проектирования и строительства дорог.

В планы компании входит также автоматизация контроля за скоростью транспортных средств, обустройство 1 тыс. наземных пешеходных переходов островками безопасности, освещением, дорожными знаками и разметкой, строительство объездных дорог у населенных пунктов.
 
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Теги: дороги

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