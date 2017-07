| Общество | 13:41 | 20.07.2017 Укравтодор снижает скорость дорожного движения Глава компании Славомир Новак сообщил, что государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) приступило к реализации проекта по замедлению трафика дорожного движения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укравтодора. «Есть первые положительные результаты внедрения нашей программы повышения безопасности 4Е (Engineering / Стандарты, Enforcement / Надзор, Emergency / Спасение, Education / Образование). Отсюда - из Полтавской области - мы начинаем воплощать меры, направленные на повышение безопасности движения, сохранения жизни людей», - сказал он. Отмечается, что в рамках трехлетней национальной программы повышения безопасности на дорогах Укравтодор планирует обновить технические стандарты проектирования и строительства дорог. В планы компании входит также автоматизация контроля за скоростью транспортных средств, обустройство 1 тыс. наземных пешеходных переходов островками безопасности, освещением, дорожными знаками и разметкой, строительство объездных дорог у населенных пунктов.

