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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:54 | 20.07.2017
Более 39 млрд грн заработали предприниматели Днепропетровщины в Prozorro - Валентин Резниченко

С начала работы системы электронных торгов Prozorro предприниматели Днепропетровщины заработали 39,2млрд грн. Чаще всего они продавали фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование и продукты питания, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«Активность бизнеса в Prozorro постоянно растет. По сравнению с 2015-м количество предпринимателей, работающих через систему электронных торгов, увеличилось в десять раз - до более чем 8,6 тысяч», - рассказал Валентин Резниченко.

Еженедельно к работе в Prozorro присоединяются около 100 предпринимателей. Среди самых распространенных товаров, которые они продают - фармацевтические и пищевые продукты, среди услуг - строительные работы и текущий ремонт.

«За время работы электронной системы бизнесмены Днепропетровщины выиграли по всей Украине 81,5 тысячи лотов на более 39млрдгривен. С этих доходов уплатили налоги - это дополнительные средства, которые поступают в бюджет региона», - добавил глава области.

В августе 2015 года ДнепрОГА стала одной из первых госадминистраций в Украине, которая перевела госзакупки в систему Prozorro. Одновременно начала привлекать к работе и учить пользоваться сервисом предпринимателей. Сейчас область в тройке лидеров Украины по количеству бизнесменов, работающих через электронную систему.
 
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Теги: Днепропетровщина

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