| Общество | 13:54 | 20.07.2017 Более 39 млрд грн заработали предприниматели Днепропетровщины в Prozorro - Валентин Резниченко С начала работы системы электронных торгов Prozorro предприниматели Днепропетровщины заработали 39,2млрд грн. Чаще всего они продавали фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование и продукты питания, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.



«Активность бизнеса в Prozorro постоянно растет. По сравнению с 2015-м количество предпринимателей, работающих через систему электронных торгов, увеличилось в десять раз - до более чем 8,6 тысяч», - рассказал Валентин Резниченко.



Еженедельно к работе в Prozorro присоединяются около 100 предпринимателей. Среди самых распространенных товаров, которые они продают - фармацевтические и пищевые продукты, среди услуг - строительные работы и текущий ремонт.



«За время работы электронной системы бизнесмены Днепропетровщины выиграли по всей Украине 81,5 тысячи лотов на более 39млрдгривен. С этих доходов уплатили налоги - это дополнительные средства, которые поступают в бюджет региона», - добавил глава области.



В августе 2015 года ДнепрОГА стала одной из первых госадминистраций в Украине, которая перевела госзакупки в систему Prozorro. Одновременно начала привлекать к работе и учить пользоваться сервисом предпринимателей. Сейчас область в тройке лидеров Украины по количеству бизнесменов, работающих через электронную систему.

