Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:09 | 20.07.2017
22 июля в модульном городке для переселенцев в Днепре состоится масштабный концерт

Основатель общественной организации «Лидерское движение «Открой себя», руководитель проекта «Навстречу людям» Олег Величко сообщил, что 22 июля в 17.00 на ж/м Левобережный-3 (ул. Рылеева, 34 д) начнется масштабный концерт для переселенцев из Донбасса и Крыма, приуроченный Международному дню семьи.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Концерт рассчитан, как минимум, на 3 часа. В нем примут участие более 60 коллективов. Это и танцевальные школы, и певческие коллективы, и участники различных талант-шоу на телевидении. Будут коллективы из Днепра, Новомосковска, Каменского, Запорожья, а также Новомосковского и Днепровского районов. На сегодняшний день в модульном городке проживают 310 человек, в том числе около 90 детей. Мы организуем и проводим этот праздник, чтобы отвлечь людей от насущных проблем», - сказала координатор проекта «Навстречу людям», руководитель Социальных акций общественной организации «Лидерское движение «Открой себя» Елена Терехова.

Читайте также: 22 июля в Днепре состоится мероприятие для активной молодежи «Від мрій – до дій»
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
06.07.2017 17:04 В Каменском мужчина едва не погиб от приготовления пищи
Последние новости
20.07.2017
14:49		 Заплыв на каяках по Днепру организуют для участников АТО
20.07.2017
14:45		 На Днепропетровщине во время учений травмировались 4 военнослужащих
20.07.2017
14:35		 В метро Киева появится первая станция без жетонов
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика