22 июля в модульном городке для переселенцев в Днепре состоится масштабный концерт

Основатель общественной организации «Лидерское движение «Открой себя», руководитель проекта «Навстречу людям» Олег Величко сообщил, что 22 июля в 17.00 на ж/м Левобережный-3 (ул. Рылеева, 34 д) начнется масштабный концерт для переселенцев из Донбасса и Крыма, приуроченный Международному дню семьи.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Концерт рассчитан, как минимум, на 3 часа. В нем примут участие более 60 коллективов. Это и танцевальные школы, и певческие коллективы, и участники различных талант-шоу на телевидении. Будут коллективы из Днепра, Новомосковска, Каменского, Запорожья, а также Новомосковского и Днепровского районов. На сегодняшний день в модульном городке проживают 310 человек, в том числе около 90 детей. Мы организуем и проводим этот праздник, чтобы отвлечь людей от насущных проблем», - сказала координатор проекта «Навстречу людям», руководитель Социальных акций общественной организации «Лидерское движение «Открой себя» Елена Терехова.

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