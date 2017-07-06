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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:34 | 20.07.2017
В Украине перечень лекарств, подлежащих возмещению, будет расширен минимум на 50 препаратов

В реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по программе «Доступные лекарства», будет включено не менее 50 новых препаратов. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Напомним, что программа «Доступные лекарства» стартовала в апреле текущего года с целью решения одной из ключевых задач - улучшение благосостояния украинсцев и увеличения продолжительности жизни в Украине. Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещения части стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Источник финансирования - средства государственного бюджета.

Комментируя нынешнее состояние выполнения программы, Вице-премьер-министр отметил: «Как мы и обещали, программа «Доступные лекарства »будет расширяться. Сегодня уже формируется новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Действующий реестр ближайшее время будет расширен минимум на 50 препаратов».

Вице-премьер-министр поручил Минздраву в течение двух ближайших недель - до 5 августа - обнародовать новый, расширенный реестр препаратов, которые будут участвовать в программе «Доступные лекарства».
По словам Павла Розенко, в новом перечне будут представлены лекарства производителей ЕС, Украины и мировых производителей, таких как Индия и Израиль. «Все разговоры о том, что правительство выбирает самые дешевые лекарства, не соответствуют действительности. Мы выбираем те препараты, которые позволяют людям эффективно лечить болезни, - подчеркнул он. - Дальше мы будем работать над тем, чтобы привлекать к этой программе больше нозологий».
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