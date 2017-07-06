В метро Киева появится первая станция без жетонов

Вскоре в Киеве появится первая станция метро, которая полностью откажется от жетонов и будет максимально автоматизирована.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

«Первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет Кловская. Там вы, наконец, сможете: воспользоваться разовой поездкой по qr-кодом; пополнить карточку метро на любое количество поездок; купить проездной с помощью банковской карточки!», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что жетоны на Кловской исчезнут в начале августа

