На Днепропетровщине во время учений травмировались 4 военнослужащих

Сегодня, 20 июля, во время проведения учений на 239-м полигоне в Гвардейском травмировались 4 военнослужащих.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования «Схід» Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что военные получили травмы во время соревнований на лучший танковый экипаж. На данный момент все они находятся в медучреждениях. По данному факту проводится служебное расследование.

Напомним, что 17 июля на военном полигоне в Гвардейском в результате учений произошел пожар. Ликвидировали его через двое суток.