Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи

Американские ученые провели исследование, в котором определили самые опасные для здоровья человека фрукты и овощи, передает Expres.ua.

По словам специалистов, рейтинг возглавила клубника.

По данным исследования, именно в 70% ягод клубники могут содержать опасные пестициды, которые могут провоцировать диабет, бесплодие, развитие рака и болезни Паркинсона.

В список опасных также вошли нектарин, яблоки, персики, земляника, груша, малина и голубика, виноград, сельдерей, сладкий перец, шпинат, листья салата и капуста, картофель.

Есть также несколько продуктов, которые содержат природные токсины. Некоторые из них теряют свою первоначальную токсичность в процессе приготовления пищи, но они все еще могут иметь, которые могут быть вредны для людей свойства.

Это большая часть бобовых, которые содержат химическое вещество под названием фитогемагглютинина и токсин «лимарин».

Также сюда относятся ревень и грибы. А вот одними из самых безопасных оказались авокадо и кукуруза - при исследовании в них нашли содержание пестицидов лишь в 1% плодов.

