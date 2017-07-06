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| Общество | 15:50 | 20.07.2017
Эксперты международного уровня поделились опытом развития франчайзингового бизнеса с днепропетровскими предпринимателями (ФОТО)

Во вторник, 18 июля, в Днепре состоялась бизнес конференция на тему «Франчайзинг - как один из действенных инструментов развития МСБ». Мероприятие организовано Центром поддержки бизнеса в г. Днепр при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.



Представитель Центра поддержки бизнеса в г. Днепр Сергей Кучерявенко отметил, что основная задача данного мероприятия - показать все преимущества и риски франчайзинга для предпринимателей малого и среднего бизнеса Днепропетровского региона.



«Франчайзинг - это сегмент, по нашим оценкам, является самым устойчивым и перспективным для развития малого и среднего бизнеса, в том числе и в Днепропетровской области. Стоит отметить, что направление франчайзинга - жизнеустойчивая модель, порядка 8% франшиз уходит с рынка по истечению 3-5 лет работы. И основная наша задача - показать предпринимателям все преимущества и риски данного направления для малого и среднего бизнеса», - рассказал Сергей Кучерявенко.

В рамках встречи спикеры поделились опытом, рассказали представителям малого и среднего бизнеса обо всех сильных сторонах франчайзинга, раскрыли слабые стороны и показали, как это работает и по какому принципу.



Управляющий партнер компании FRANCHISING FULL CYCLE Александр Алексеенко рассказал, что Днепр является одним из самых продвинутых городов Украины по развитию франчайзинга. Основная цель мероприятия рассказать предпринимателям Днепра и области о таком инструменте тиражирования, развития бизнеса, как франчайзинг: «Франчайзинг – это один из самых успешных инструментов по тиражированию бизнеса на сегодняшний день. Данное направление хорошо себя показало в Европе, и США, к сожалению, не так популярно в Украине, но мы над этим работаем.

Мероприятие носило не только информационный характер, но и практический. Поделились практическими наработками, рассказали, как правильно создавать и разрабатывать франшизу, чтобы она в дальнейшем была успешной и работала на создателя», - рассказал он.

Александр Алеексеенко отметил, что город Днепр является один из самых продвинутых в Украине в плане франчайзинга: лидирует Киев, потом Днепр, далее Харьков, Одесса и Львов.
В рамках конференции рассказали участникам, что франчайзинг – это эффективно, интересно и перспективно, его не стоит бояться, как и собственникам бизнеса, как и предпринимателям, и тем, которые планируют открыть свое дело.

В качестве успешных кейсов участникам продемонстрировали примеры уже действующих в Украине франчайзинговых проектов.

Эксперт, представитель компании DELFAST Даниил Тонкопий рассказал, что в Киеве уже 2,5 года работает франшиза курьерской доставки при помощи электровелосипедов: «Мы разработали проект-франшизу DelFast. Суть проекта заключается в том, что при помощи электровелосипедов обеспечивается сервис эксрпесс-доставки заказов за один час. Уникальность этого сервиса заключается, во-первых, в том, что ни одна курьерская служба не оказывает столь быстрых услуг. Вторая составляющая – это экологичность сервиса. Все это делает франшизу перспективной для развития в больших городах, где есть интернет-магазины и предприятия, использующие службу курьерской доставки. Проект в Киеве уже успешно работает и, хотелось бы, чтобы данный проект заработал и в Днепре.

Стоит отметить, что недавно службы курьерской доставки открылись в Одессе, Алмате (Казахстан), и в Польше», - отметил Даниил Тонкопий.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация инструментов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для развития МСБ в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.


 
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Теги: Днепр

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