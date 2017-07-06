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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:26 | 20.07.2017
Около 5 тысяч человек в этом году получили пищевые отравления на Днепропетровщине

За полгода с пищевыми отравлениями к врачам области обратились около 5 тысяч человек. Большинство из них - дети, сообщила главный инфекционист Днепропетровщины Валентина Ткаченко.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«За полгода 2016-го на Днепропетровщине отравились около трех тысяч человек, за тот же период 2017 года - уже почти 5 тысяч. Значительно увеличивается количество таких случаев с приходом лета», - рассказала Валентина Ткаченко.

Около 70% пострадавших - дети, добавила врач. В основном, отравление вызвало употребление некачественных молочных продуктов.

«То ли люди делали закваски и йогурты, то ли покупали и не соблюдали температурный режим хранения, - пояснила Валентина Ткаченко. - Правильно хранить молочные продукты - очень важно. Можно купить их и целый день с ними ходить - решать все свои вопросы, по магазинам, платить квартплату. Как результат - отравление».

Чтобы не отравиться, врач также посоветовала соблюдать правила личной гигиены.

«В первую очередь, следует обратить внимание, какими руками мы едим. Часто руки не моют дети. Со взрослыми ситуация не намного лучше. Каждый что-то жует на улице: то хот-дог, то пирожок», - сетует Валентина Ткаченко.

Специалист подчеркнула: при первых симптомах отравления - тошноте, высокой температуре, диарее, вздутии и болях в животе - следует сразу обращаться к врачу. До приезда специалистов следует много пить. А вот самостоятельно промывать желудок нельзя, подчеркнула Валентина Ткаченко.
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