| Общество | 16:51 | 20.07.2017 В Донецкой области из-за обстрела боевиков загорелось пшеничное поле 20 июля в 12:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на пшеничном поле за пределами с. Новгородское. По указанному адресу немедленно выехали спасатели 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ ГСЧС Украины. На момент прибытия бойцов ГСЧС огнем уже было уничтожено около 60 га посевов, вместе с этим, на поле с пшеницей наблюдалось еще 4 очага возгорания общей площадью 1 га. Вероятной причиной возгорания пшеницы стали боевые действия, происходящие в непосредственной близости от населенного пункта. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 61 га в 13:27 и окончательно ликвидировать в 13:34. К тушению были привлечены 24 человека личного состава и 4 единицы техники, а также от ООО «Бета-Агро-Инвест» 4 единицы техники и 6 человек. Напомним, что 13 июля в результате обстрелов в Бахмутском районе было уничтожено около 46 га пшеницы.

