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| Общество | 16:57 | 20.07.2017
Днепрян приглашают в художественный музей на мастер-классы по песочной графике (ИНТЕРЕСНО)

На выходных в художественном музее Днепра планируют устроить мастер-классы по песочной графике. Как сообщили в управлении культуры, национальностей и религий ДнепрОГА, азам искусства хотят поучить всех желающих во время международной выставки песочной графики «Вне времени».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«На выходных планируется, что днепровская студия песочной графики проведет мастер-класс для всех желающих. Посетители смогут посмотреть, как создаются картины из песка разного цвета», - рассказала директор Днепропетровского художественного музея Татьяна Шапаренко.

На выставке представлены 65 фотографий песочных картин. Название «Вне времени» для мероприятия выбрали сами художники и она является символичной, добавляют в музее. Ведь песочная графика – очень хрупкий вид искусства. Картины трудно удержать «в комплекте» длительное время, поэтому сразу после создания произведений их фотографируют.

«Вне времени» - проект харьковской художницы Анастасии Меленцовой, которая собрала экспозицию из работ около 20-ти мастеров из Украины, Беларуси, Литвы, Молдовы и России. Выставку уже видели в Киеве и Харькове, а после Днепра работы отправят в Кишинев», - добавила Татьяна Шапаренко.

Выставку можно увидеть в Днепропетровском художественном музее (ул.Шевченко, 21) до 23 июля с 10:00 до 17:00.

Песочная графика и анимация как отдельный вид искусства оформилась в начале ХХ столетия. Основные инструменты создания картин – песок, стекло, свет и тень. Готовые работы фиксируют на фото.
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