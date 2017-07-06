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| Общество | 17:33 | 20.07.2017
Газовый уголь вместо антрацита для ДТЭК Приднепровской ТЭС: снижение влияния на окружающую среду

ДТЭК завершает разработку проектной документации по переводу энергоблоков №7 и №8 Приднепровской ТЭС на газовую марку угля. Использование нового для электростанции вида топлива не приведёт к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты компании-проектировщика ООО «Котлотурбопром» по работе энергоблоков на газовом угле.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Днепрооболэнерго.

В рамках проектной документации на перевод антрацитовых энергоблоков №7 и №8 на сжигание газовой мари угля разработан раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). Согласно расчетам, объемы выбросов вредных веществ в атмосферу при работе энергоблоков ДТЭК Приднепровской ТЭС на газовом угле снизятся в сравнении с работой энергоблоков на антрацитовой марке угля.

Общее снижение составит порядка 2,2 тыс. тонн выбросов в атмосферу ежегодно от двух энергоблоков 150 МВт. Новый вид топлива позволит также достичь снижения концентрации таких веществ как диоксид серы и оксиды азота. В частности, за счет более качественных характеристик газовой марки угля, который добывается на ДТЭК Павлоградуголь и уже много лет сжигается на газовых ТЭС ДТЭК. Уголь марки «Г» павлоградского месторождения является высокореакционным видом топлива, характеризуется лучшими способностями сгорания и более низким содержанием серы, чем ранее поставляемый на станцию уголь низкореакционной группы.

По проектным проработкам предусматривается снижение концентрации оксидов азота не менее чем на 20%, а это на 200-300 мг в каждом м3 уходящих газов, серы - на 270-285 мг/н м3.

Помимо сокращения выбросов загрязняющих веществ, перевод пылесистем двух энергоблоков ДТЭК Приднепровской ТЭС на газовую марку угля позволит получить золошлаковые материалы с более качественными физико-химическими свойствами, которые могут быть использованы в строительстве.

Напомним, в условиях дефицита угля антрацитовой группы и государственного курса по отказу от импортного топлива, ДТЭК принял стратегическое решение о поэтапном переоборудовании антрацитовых Приднепровской и Криворожской ТЭС на отечественный газовый уголь.
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