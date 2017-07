| Общество | 08:39 | 21.07.2017 21 июля: какие праздники отмечаются в этот день ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 20 июля в Украине и мире.

21 июля празднуется один из древнейших земледельческих праздников Зажинки. По одним источникам он праздновался 21 июля в день Прокопия Жатвенника (Прокопа Жнеца). Считалось, что «Прокоп летний — жней и жатвенник, жатву начинает». Также отмечается Национальный день Бельгии – главный праздник страны – отмечается ежегодно 21 июля, начиная с 1890 года. В Швейцарии 21 июля проходит фестиваль в Вербье (Verbier Festival) – один из известнейших фестивалей классической музыки в мире и одно из главных музыкальных событий Швейцарии. В этот день проходит фестиваль авторской песни «Гринландия» – это всероссийский фестиваль авторской песни, который проводится ежегодно на берегу реки Быстрицы, близ села Башарово в Кировской области. В Турции сегодня проходит фестиваль Кадырга— один из самых известных фестивалей в Турции. Плато Кадырга с изумительным горным пейзажем, на котором проводится фестиваль, расположено в 25 километрах от города Тоня провинции Трабзон. Жители примыкающих к плато районов собираются на плато на третьей неделе июля и три дня проводят в шумном веселье.

В этот день именины празднуют Александр, Дмитрий, Николай и Федор.

