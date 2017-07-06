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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:01 | 21.07.2017
Улицы Петропавловского района впервые в своей истории имеют качественный асфальт – Валентин Резниченко

За деньги области капитально отремонтировали улицы Свободная и Свободы Петропавловского района, которые никогда не знали качественного асфальта. Всего в 2017 году планируется обновить покрытие около 160 коммунальных дорог региона, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Каждый населенный пункт, независимо от его размеров и количества жителей, должен быть комфортным для жизни. На этом постоянно акцентирует Президент Украины Петр Порошенко. Поэтому обновляем дороги как в городах, так и в отдаленных селах. От текущего ремонта отказались, в приоритете – капитальный», – отметил Валентин Резниченко.

В Николаевке уже с качественным асфальтом улица Свободная. Хотя она и не центральная, по словам жителей, имеет большое значение для села: по ней ежедневно курсируют школьный автобус и «скорая».
«Раньше эта дорога была в ямах, особенно ее размывало в непогоду. Из-за этого выходил из строя транспорт, дети не могли вовремя добраться в школу, – рассказала секретарь Николаевского сельсовета Зинаида Селиванова. – Самостоятельно потянуть капремонт улицы мы не могли – обратились за помощью в ДнепрОГА».

Обновленная дорога пролегает мимо двора Александра Олефирова.

«Улицу не узнать. Такого асфальта мы еще не видели никогда, – поделился впечатлениями мужчина. – Сейчас и машины разминаются легко, и пешеходы могут пройти свободно. Видно, что дорога сделана капитально».

Жители Петропавловки не узнают улицу Свободы, ведь еще недавно она была в выбоинах.

«Это первая улица в поселке, по которой теперь можно передвигаться с комфортом, – рассказала местная жительница Елена Карпенко. – Ежедневно проезжаю по ней на велосипеде. Ранее ямы были очень глубокие – теперь катишь, как по автобану».

Чтобы сделать капитальный ремонт дороги, на местный бюджет даже не рассчитывали, отметил заместитель поселкового головы Сергей Стребуль.

«Мы в состоянии только латать ямы. А вот для высококачественного ремонта средств хронически не хватает. Хорошо, что область выручает», – акцентировал он.

За два последних года команда ДнепрОГА уже капитально отремонтировала более 300 коммунальных автодорог области.
 
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Теги: Днепропетровщина

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