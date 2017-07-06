Опыт ДТЭК Днепроблэнерго в сфере охраны труда можно использовать как пример для каждой энергокомпании Украины, - Минэнергоуголь

18-20 июля на базе ДТЭК Днепроблэнерго состоялось всеукраинское совещание директоров по охране труда. Сотрудники ДТЭК поделились с представителями энергокомпаний всей страны инновационными идеями в области обеспечения безопасного труда.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Заместитель начальника Управления охраны труда, промышленной безопасности и гражданской защиты Минэнергоугля Игорь Ященко объяснил, почему для проведения всеукраинского совещания выбор пал именно на компанию ДТЭК Днепроблэнерго:

«ДТЭК Днепроблэнерго была выбрана министерством, потому что компании есть чем поделиться с коллегами, есть о чем рассказать. Компания владеет богатым опытом, здесь внедрены новые инновационные технологии, новое инновационное оборудование. Я думаю, что благодаря совещанию, проведенному на базе ДТЭК Днепроблэнерго, мы вынесем много полезных знаний, которые можно будет использовать при производственном процессе в каждом облэнерго, в каждой компании», - сказал он.

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