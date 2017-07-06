Как не довести сезонную аллергию до астмы: советы врачей (ПОЛЕЗНО)

Своевременное обращение к врачу, специализированное наблюдение и профилактика позволят избежать серьезных аллергических осложнений во время цветения амброзии. Как не пропустить первые симптомы проявления аллергии и куда обращаться за консультацией - рассказал главный врач областного центра здоровья Юрий Корягин.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«В конце лета, когда цветет амброзия, на Днепропетровщине значительно увеличивается количество обращений в аллергологический центр. Постоянный зуд, покраснение глаз, першение в горле, слезы и сильные слизистые выделения из носа - первые признаки аллергической реакции», - рассказал Юрий Корягин.

Аллергический ринит не лечится, но контролируется, подчеркнул он. Вместо самолечения специалисты советуют обратиться за помощью в аллергоцентр, областную больницу Мечникова или девятую городскую больницу Днепра. Там делают анализы на выявление аллергена, ставят диагноз и дают необходимые рекомендации.

В период сезонной вспышки аллергии также рекомендуют закрывать окна в жилых помещениях и очищать воздух от пыльцы с помощью кондиционера. Предотвратить попадание раздражителя на постельное белье может ежедневный душ и мытье головы.

«Если запустить болезнь и не принимать выписанные врачом медицинские препараты - аллергический ринит перерастет в бронхиальную астму» - предостерег Юрий Корягин.

Период цветения амброзии начинается с конца июля и продолжается до середины сентября.