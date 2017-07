| Общество | 11:27 | 21.07.2017 Как не довести сезонную аллергию до астмы: советы врачей (ПОЛЕЗНО) Своевременное обращение к врачу, специализированное наблюдение и профилактика позволят избежать серьезных аллергических осложнений во время цветения амброзии. Как не пропустить первые симптомы проявления аллергии и куда обращаться за консультацией - рассказал главный врач областного центра здоровья Юрий Корягин. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «В конце лета, когда цветет амброзия, на Днепропетровщине значительно увеличивается количество обращений в аллергологический центр. Постоянный зуд, покраснение глаз, першение в горле, слезы и сильные слизистые выделения из носа - первые признаки аллергической реакции», - рассказал Юрий Корягин. Аллергический ринит не лечится, но контролируется, подчеркнул он. Вместо самолечения специалисты советуют обратиться за помощью в аллергоцентр, областную больницу Мечникова или девятую городскую больницу Днепра. Там делают анализы на выявление аллергена, ставят диагноз и дают необходимые рекомендации. В период сезонной вспышки аллергии также рекомендуют закрывать окна в жилых помещениях и очищать воздух от пыльцы с помощью кондиционера. Предотвратить попадание раздражителя на постельное белье может ежедневный душ и мытье головы. «Если запустить болезнь и не принимать выписанные врачом медицинские препараты - аллергический ринит перерастет в бронхиальную астму» - предостерег Юрий Корягин. Период цветения амброзии начинается с конца июля и продолжается до середины сентября. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

