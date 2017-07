| Общество | 12:48 | 21.07.2017 Эффективное использование энергии - экономия на оплате коммунальных услуг Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов заявил, что одним из приоритетных направлений развития Днепропетровской области является энергоэффективность и энергосбережение. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета. «В Днепропетровской области направление сохранения и эффективного использования энергетических ресурсов поддерживается на всех уровнях власти. На последней сессии областного совета депутаты проголосовали за выделение 20 млн грн. За внесение изменений в программу экологической безопасности и предотвращения изменения климата, которая рассчитана на 2016 - 2025 дополнительные средства направят на выполнение задач программы, среди которых - повышение энергоэффективности и энергосбережения, мониторинга окружающей среды, повышения уровня экологического сознания. В начале 2017 года всего 27 мл грн было выделено только на энергоэффективные мероприятия в Днепропетровской области. Введение альтернативных источников энергии, утепление фасадов и замена окон и дверей в зданиях, энергоаудит и проведение информационных форумов для населения», - сообщил председатель областного совета. В частности, из областного бюджета за первое полугодие 2017 года было выделено 7 млн грн на комплексную термомодернизации здания КЗ «Днепропетровская городская детская клиническая больница № 1». Еще 7 млн грн - реконструкция системы горячего водоснабжения и отопления с установкой гелиосистемы в коммунальном учреждении «Днепропетровский гериатрический пансионат. 3,5 млн грн - реконструкция системы горячего водоснабжения и отопления с установкой гелиосистемы в коммунальном учреждении «Феодосийская специализированная школа I - III ступеней № 2 с углубленным изучением английского языка Марганецкого городского совета Днепропетровской области» по ул. Садовая, 18 в г.. Марганец Днепропетровской области. 1,5 млн грн - реконструкция системы горячего водоснабжения и отопления с установкой гелиосистемы в коммунальном дошкольном учебном заведении (ясли-сад) общего развития № 7 «Ивушка» Пидгородненськои городского совета по ул. Шоссейная, девяносто девятая в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области. 3 млн грн - реконструкция системы горячего водоснабжения и отопления с установкой гелиосистемы в коммунальном учреждении «Любимовский общеобразовательная школа I - III ступеней Днепровского районного совета Днепропетровской области" по ул. Садовая, 1 в с. Любимовка Днепровского района Днепропетровской области.

