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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:03 | 21.07.2017
Минздрав упразднил институт главных внештатных специалистов

С 20 июля 2017 года Министерство охраны здоровья Украины упразднило институт главных внештатных специалистов МОЗ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе министерства.

«Мало кто знает, в чем заключались обязанности главных внештатных специалистов МОЗ Украины. Формально они должны были собирать статистику, внедрять новые методы лечения, формировать политику отрасли. Но последние годы для некоторых специалистов основным занятием в Министерстве стало участие в процедуре осуществления централизованных закупок. Раньше – через тендеры, теперь – через участие в рабочих группах», - говорится в сообщении.

Следовательно, только один врач выбирал названия и типы препаратов, которые закупались для той или иной отрасли.

«Это бюджетные расходы на миллионы гривен, по некоторым программам – на сотни миллионов», - отметили в пресс-службе.

Также только один специалист оценивал качество оказания медицинской помощи. Для решения этой проблемы и «разгрузки» врачей в министерстве создали специальные экспертные группы, которые будут заниматься этими вопросами. Количество групп и их персональный состав могут меняться согласно тем задачам, которые стоят перед ведомством.

«Мы стремимся освободить экспертов МОЗ Украины от несвойственной врачам бюрократического нагрузки, однако обязательно будем советоваться с ними по, собственно, медицинским проблемам», - подчеркивается в сообщении.

 
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Теги: Украина, Днепропетровщина

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