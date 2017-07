| Общество | 13:03 | 21.07.2017 Минздрав упразднил институт главных внештатных специалистов С 20 июля 2017 года Министерство охраны здоровья Украины упразднило институт главных внештатных специалистов МОЗ. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе министерства. «Мало кто знает, в чем заключались обязанности главных внештатных специалистов МОЗ Украины. Формально они должны были собирать статистику, внедрять новые методы лечения, формировать политику отрасли. Но последние годы для некоторых специалистов основным занятием в Министерстве стало участие в процедуре осуществления централизованных закупок. Раньше – через тендеры, теперь – через участие в рабочих группах», - говорится в сообщении. Следовательно, только один врач выбирал названия и типы препаратов, которые закупались для той или иной отрасли. «Это бюджетные расходы на миллионы гривен, по некоторым программам – на сотни миллионов», - отметили в пресс-службе. Также только один специалист оценивал качество оказания медицинской помощи. Для решения этой проблемы и «разгрузки» врачей в министерстве создали специальные экспертные группы, которые будут заниматься этими вопросами. Количество групп и их персональный состав могут меняться согласно тем задачам, которые стоят перед ведомством. «Мы стремимся освободить экспертов МОЗ Украины от несвойственной врачам бюрократического нагрузки, однако обязательно будем советоваться с ними по, собственно, медицинским проблемам», - подчеркивается в сообщении. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

