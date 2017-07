| Общество | 13:12 | 21.07.2017 Новости недели: что сделано на Днепропетровщине Капитальные ремонты дорог и больницы, реконструкция учебно-воспитательного комплекса и строительство детского сада. На какой стадии проекты–в еженедельном ТОП-5. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Завершили капремонт улицы Шевченко - одной из центральных в селе Екатериновка Покровского района. Сейчас здесь качественное асфальтовое покрытие. По этой дороге ездит школьный автобус, который подвозит детей в школу и детсад. В селе БолтышкаКриничанского района обновляют улицу Веселую. Жители местных частных домов жаловались на глубокие ямы, по которым к ним не могла проехать скорая. Более половины работ ремонтники уже выполнили. На стадии завершения – капремонт терапевтического корпуса Верхнеднепровской районной больницы. Подрядчики полностью заменили окна и двери и уже завершили отделочные работы. Осталось только установить металлические решетки на окна. В Верхнеднепровском районе также начали реконструкцию Верховцевского учебно-воспитательного комплекса № 1. Ремонтники уже делают новую крышу и обустраивают коридоры. Во всех помещениях учебного комплекса установят новые системы отопления и водоснабжения. В Подгороднем Днепровского района возле школы № 4 возводят новый детсад на 115 детей. Подрядчики уже залили фундамент и балки, сделали гидроизоляцию. Сейчас проводят обратную засыпку грунта, заливают подпорную стенку и колонны. Общая площадь будущего дошкольного учреждения - 1,5 тысячи квадратных метров. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

