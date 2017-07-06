Условия назначения субсидий на следующий сезон меняться не будут, - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что условия назначения субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов меняться не будут, передает Lb.ua.

«Мы имеем позитив, что цена на газ для населения в этом году не увеличится, условия назначения субсидий не изменятся. Поэтому до октября месяца субсидии на новый отопительный сезон должны быть всем переназначены», - рассказал он.

Розенко также акцентировал внимание на необходимости как можно шире информировать людей о программе монетизации субсидий.

«В Одесской области около 55 тыс. человек имеют право на получение компенсации за экономию субсидий. Из них 20 тыс. уже подали соответствующие заявления в управление соцзащиты. Поэтому сейчас главная задача - проинформировать всех о их праве на получение наличных средств и сделать все для того, чтобы люди эти средства получили», - заявил вице-премьер.

