| Общество | 13:26 | 21.07.2017 Условия назначения субсидий на следующий сезон меняться не будут, - Розенко Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что условия назначения субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов меняться не будут, передает Lb.ua. «Мы имеем позитив, что цена на газ для населения в этом году не увеличится, условия назначения субсидий не изменятся. Поэтому до октября месяца субсидии на новый отопительный сезон должны быть всем переназначены», - рассказал он. Розенко также акцентировал внимание на необходимости как можно шире информировать людей о программе монетизации субсидий. «В Одесской области около 55 тыс. человек имеют право на получение компенсации за экономию субсидий. Из них 20 тыс. уже подали соответствующие заявления в управление соцзащиты. Поэтому сейчас главная задача - проинформировать всех о их праве на получение наличных средств и сделать все для того, чтобы люди эти средства получили», - заявил вице-премьер.

