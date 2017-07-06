Ученые назвали ключевой фактор долголетия

Ключевым фактором долголетия человека является здоровый образ жизни, передает News.liga.net.

Согласно исследованию люди, которые не курят и не имеют ожирение, живут на семь лет дольше.

«Почти 80% американцев в возрасте 50 лет ведут рискованный образ жизни, в частности, курят, имеют лишний вес, не занимаются спортом, питаются нездоровой пищей и злоупотребляют алкоголем», - отмечают ученые.

Ученые проанализировали данные о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, которые прожили в среднем на 4-5 лет дольше, чем подавляющее большинство жителей США.

«Выяснилось, что ожирение обуславливает развитие ранней инвалидности, курение - причина ранней смерти, а употребление алкоголя связано с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья», - подчеркнули специалисты.

