| Общество | 13:58 | 21.07.2017 Ученые назвали ключевой фактор долголетия Ключевым фактором долголетия человека является здоровый образ жизни, передает News.liga.net. Согласно исследованию люди, которые не курят и не имеют ожирение, живут на семь лет дольше.

«Почти 80% американцев в возрасте 50 лет ведут рискованный образ жизни, в частности, курят, имеют лишний вес, не занимаются спортом, питаются нездоровой пищей и злоупотребляют алкоголем», - отмечают ученые. Ученые проанализировали данные о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, которые прожили в среднем на 4-5 лет дольше, чем подавляющее большинство жителей США. «Выяснилось, что ожирение обуславливает развитие ранней инвалидности, курение - причина ранней смерти, а употребление алкоголя связано с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья», - подчеркнули специалисты.

