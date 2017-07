| Общество | 14:21 | 21.07.2017 ДнепрОГА готовит второй авиафест «Вільне небо» ко Дню независимости Украины – Валентин Резниченко В День независимости, 24 августа, на Днепропетровщине развернется грандиозный фестиваль «Вільне небо». Программа насыщенная – от авиационного шоу до выступлений украинских звезд. Это уже второй авиафест, организованный командой ДнепрОГА. «Днепропетровщина в прошлом году впервые отметила масштабным авиафестом День независимости. Тогда на грандиозное шоу «Вільне небо» пришло более 10 тысяч человек. В этом году жителей и гостей области ожидают более яркие эмоции. В программе – мегашоу с участием летчиков из разных регионов, прыжки парашютистов, много развлечений, конкурсов и музыки. Приходите, будет интересно», – пригласил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Визитной карточкой нынешнего «Вільного неба» станет авиашоу, к которому присоединятся около двух десятков самолетов. Пилоты поднимутся в небо на легких, спортивных, винтовых и реактивных машинах и выполнят фигуры высшего пилотажа. Запомнятся зрителям и парашютисты, которые развернут в небе огромный сине-желтый флаг. В программе – праздник уличной еды и ярмарка hand made. Немало развлечений организаторы подготовили для детей – бесплатные надувные горки, батуты, лазертаг. Состоится также концерт звезд украинской эстрады. Авиафестиваль посетят группы «Скрябин», «Selfy», «Tril» и «Ангажемент на вторник». Праздник ко Дню независимости традиционно состоится на аэродроме Майское. Начало авиашоу – в 12:00. Приглашаются все желающие, вход свободный. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

