| Общество | 15:51 | 21.07.2017 МОН продлило срок внесения вузами данных бумажных заявлений Министерство образования и науки Украины продлило на 3 дня – до 23 июля срок внесения высшими учебными заведениями данных бумажных заявлений абитуриентов в электронную базу данных. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе министерстве. «Минобразования позволило вузам вносить в Единую государственную базу по вопросам образования заявления абитуриентов, поступающих на основе собеседования, творческих конкурсов, вступительных экзаменов до 18:00 23 июля», - сказано в сообщении пресс-службы министерства в пятницу. Срок приема таких заявлений от поступающих закончился в 18:00 20 июля, однако вузам предоставлено еще 3 дня, чтобы они успели внести в базу данные уже поданных абитуриентами заявлений.

«Это решение никоим образом не влияет на общие сроки вступительной кампании», - сказано в сообщении.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7