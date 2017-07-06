МОН продлило срок внесения вузами данных бумажных заявлений

Министерство образования и науки Украины продлило на 3 дня – до 23 июля срок внесения высшими учебными заведениями данных бумажных заявлений абитуриентов в электронную базу данных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе министерстве.

«Минобразования позволило вузам вносить в Единую государственную базу по вопросам образования заявления абитуриентов, поступающих на основе собеседования, творческих конкурсов, вступительных экзаменов до 18:00 23 июля», - сказано в сообщении пресс-службы министерства в пятницу.

Срок приема таких заявлений от поступающих закончился в 18:00 20 июля, однако вузам предоставлено еще 3 дня, чтобы они успели внести в базу данные уже поданных абитуриентами заявлений.

«Это решение никоим образом не влияет на общие сроки вступительной кампании», - сказано в сообщении.

