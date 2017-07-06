Афиша Днепра: куда пойти на выходных

«МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 22 и 23 июля.

Cosmopolitan Running in Heels

Когда: 22 июля, 14:00

Цена: бесплатно

Адрес: ТРЦ «Караван», ул. Нижнеднепровская, 17

В днепровском ТРЦ Караван стартует третий этап всеукраинского Забега на каблуках – Cosmopolitan Running in Heels.

Участницы совершат забег на 100 метров в своих любимых туфлях на каблуках. Финалистки отборочных туров получат косметические подарки от Mary Kay® и сертификаты от fashion-партнера Answear.ua на 1 тыс., 2 тыс. и 3 тыс. грн. соответственно за 3, 2 и 1 место, а та, которая среди них пробежит дистанцию первой, еще и сертификат на 5 тыс. грн на шопинг в ТРЦ Караван.

Финалистки забегов, которые в разные периоды пройдут в Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Киеве посоревнуются за главный приз в финальном забеге в Киеве в сентябре. Та из них, которая пробежит дистанцию быстрее других, получит главный приз – поездку на Мальдивы от партнера проекта Villa Hotels & Resorts!

XCM «Дніпровські Вогні». Нічний марафон 2017

Когда: 22 -23 июля, 20:00

Цена: 100-250 грн

Адрес: в окрестностях г.Подгородное. Координаты стартового лагеря: 48.607581,35.034753

В Днепре пройдет первый ночной кросс-кантри марафон. Ожидается технически несложная трасса в пригороде города Днепр, идеально подходящая для ночного марафона. Борьба с соперниками, борьба с собой, с усталостью и сном! Проверка света и своих возможностей! Попробовать силы в 10-ти часовом соло или же в командной эстафете из трех человек! Скучно не будет!

Международная выставка кошек

Когда: 22 -23 июля, 10:00 -19:00

Цена: детский — 30 грн, взрослый — 50 грн, дошкольникам — бесплатно

Адрес: ул. Марии Кюри, 5, ТРЦ «Материк»

Мотофестиваль «МОТОБРАТ-2017»

Когда: 21 -23 июля

Цена: 250 грн - Мотобрат, 150 грн - Мотосестра. Мотосестра за рулем мотоцикла заезжает бесплатно

Адрес: с. Орловщина, Новомосковский район

Фестиваль МОТОБРАТ задумывался, как душевная встреча старых друзей объединённых общей страстью к мотоциклам, путешествиям и духу свободы! Именно это мы и пытаемся вложить в каждый фестиваль! Чтобы каждый человек, приехавший на МОТОБРАТ, почувствовал себя в своей тарелке. Окунувшись в атмосферу праздника, с душевными посиделками у костра, под звуки гитары и басовитых двигателей, украинского колорита и настоящего рок-н ролла, каждый год мы стараемся стать еще интереснее и ярче для Вас!

Конкурсы, призы, мастер-классы, показательные выступления, масштабный рок-концерт и яркое шоу! Это всего лишь малая часть того, что ждёт Вас на МОТОБРАТЕ!