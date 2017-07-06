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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:52 | 21.07.2017
В «Укравтодоре» рассказали, сколько будет стоить строительство автобана Украина-ЕС

Глава «Укравтодора» Славомир Новак сообщил, что стоимость строительства одного километра автобана в ЕС в среднем составляет около €10 млн, передает «Деловая столица».

«1 км автобана в Европе стоит в среднем €10 млн. То есть за весь годовой бюджет «Укравтодора» можно построить всего 100 км автобана», – констатировал Новак.

При этом, по его словам, в Украине средний ремонт 1 км обойдется приблизительно в 10 млн грн.

«Чтобы за 10 лет Украина смогла обновить дорожную сеть международного и национального значения, «Укравтодору» нужно финансирование не менее 50 млрд грн ежегодно. И это не включая автобаны», – резюмировал он.
 
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Теги: Украина, дороги

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