Осторожно, мошенники: псевдоблаготворители от имени ДнепрОГА собирают деньги на оздоровление детей-льготников

На Днепропетровщине появились мошенники, которые от имени ДнепрОГА собирают у предпринимателей деньги якобы на оздоровление детей льготных категорий, сообщил заместитель председателя ДнепрОГА Камиль Примаков. И подчеркнул: такой «благотворительной» акции облгосадминистрация не проводит.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«Сначала на предприятие приходит письмо от благотворительного фонда с просьбой оказать финансовую помощь на ежегодное оздоровление детей-льготников. Далее бизнесменам звонят и от имени ОГА еще раз предлагают присоединиться к «акции», - рассказал Камиль Примаков.

По словам заместителя председателя ОГА, на отдых одного ребенка мошенники просят 3400 гривен. В среднем с одного предпринимателя пытаются получить 17 тысяч гривен.

«ДнепрОГА не имеет никакого отношения к этой «акции» и не собирает никакие деньги. По нашим данным, такую аферу сейчас пытаются провернуть по всей Украине, - добавил Камиль Примаков. - Обращаюсь к предпринимателям: будьте внимательны, проверяйте благотворительные организации, которым доверяете свои взносы. Если понимаете, что наткнулись на мошенников, сразу обращайтесь в правоохранительные органы».

Несколько месяцев назад на Днепропетровщине уже задерживали мошенников, которые от имени ОГА собирали деньги на «помощь АТОшникам».

