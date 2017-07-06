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| Общество | 13:07 | 22.07.2017
Переход ДТЭК Приднепровская ТЭС на газовые марки угля вместо антрацита – это необходимая мера, - главный инженер станции

21 июля в здании Института природопользования состоялось общественное обсуждение намерений ДТЭК Приднепровская ТЭС в отопительном сезоне 2017-2018 годов перевести 2 энергоблока на газовые марки угля вместо антрацита.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Главный инженер ДТЭК Приднепровская ТЭС Виктор Карпов заявил, что переход теплоэлектростанции на другой вид угля является необходимой мерой, связанной сблокированием поставок антрацита с оккупированного Донбасса. «Антрацит мы перестали получать с февраля, а с 5 апреля Приднепровская ТЭС была остановлена из-за дефицита топлива. Это не только наша проблема, но и проблема всей страны. До остановки станция работала одним блоком с минимальной нагрузкой, чтобы обеспечить город теплом. На протяжении трех месяцев ТЭС стояла. Проект технологически и экономически сложный. Но если ничего не предпринимать, то во время отопительного сезона 2017-2018 20% жителей Днепра рискуют остаться без тепла в своих квартирах и домах.

Рассматривались различные варианты решения этой проблемы. Первый – импорт антрацита. И ДТЭК закупил 675 тыс тонн южноафриканского угля, но это не покроет весь дефицит антрацита. Часть энергоблоков придется переводить в резерв из-за отсутствия топлива, что поставит под угрозу качественное обеспечение города углем. Вариант второй – поэтапный перевод станции на сжигание угля газовой группы. Техническое переоснащение будет достаточно сложным, но уже есть пути решения, поэтому этот вариант приоритетнее. Кроме того, это приведет к снижению экологической нагрузки на окружающую среду, что дает использование топлива более высокого класса. Ожидается, что общее снижение составит порядка 2,2 тыс. тонн выбросов в атмосферу ежегодно.

На сегодняшний день ДТЭК Приднепровская ТЭС завершает разработку проектной документации на перевод антрацитовых энергоблоков №7 и №8 (150т МВт) на сжигание газовых марок угля. Главная задача для станции – выполнить техническое переоснащение пылесистемы, чтобы обеспечить достаточный уровень пожаробезопасности при приготовлении и подачи топлива в котел.

Сейчас уже опубликовано заявление о намерениях перехода на газовые марки угля вместо антрацита, готовится проектная документация. Будет проведена государственная экспертиза. То есть, мы действуем в рамках законодательства. В случае положительных результатов экспертизы проект будет реализован до начала отопительного сезона», - сказал он.
Волновал общественность вопрос не только тепла, но и влияния на окружающую среду.
Менеджер департамента по экологической безопасности ДТЭК Энерго Дмитрий Чернуха, выступая перед собравшимися, заявил, что после перевода двух блоков ДТЭК Приднепровская ТЭС с антрацита на газовые марки угля ожидается снижение выброса вредных веществ в атмосферу на 7-8% на каждом из блоков.

«Согласно официальной статистике, которую мы подаем в соответствующие инстанции, ДТЭК Приднепровская ТЭС за 9 лет уменьшила выбросы вредных веществ в атмосферу. В 2013-2014 годах мы получили экологический эффект за счет строительства новых электрофильтров на блоках №9 и №11 Приднепровской ТЭС. По итогам 2014 года был достигнут результат снижения выбросов в размере 20%.На сегодняшний день ведется разработка проектной документации на перевод блоков №7 и №8 Приднепровской ТЭС на сжигание газовых марок угля. Проектная документация на перевод антрацитовых энергоблоков №7 и №8 на сжигание газовой мари угля предусматривает отдельный раздел «Оценка влияния на окружающую среду» (ОВОС), который будет проходить обязательную комплексную государственную экспертизу. Проектно-производственное предприятие ООО «Котлотурбопром» (Харьков), которое выполняет предпроектные работы, определило в разделе «Оценка влияния на окружающую среду», что после перехода ТЭС с антрацита на газовый уголь выбросы на каждом из блоков уменьшатся на 7-8%.», который добывается на «ДТЭК Павлоград уголь», и уже много лет сжигается на ТЭС Украины.

Как известно, несколько дней назад министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что через полтора года вся страна должна будет перейти с антрацитового угля на газовый. Это делается для того, чтобы Украина не зависела от импортных поставок антрацита», - сказал он.
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