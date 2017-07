| Общество | 15:44 | 22.07.2017 Ученые разработали портативную кофеварку Компания из Гонконга Wacaco разработала портативную кофеварку эспрессо – MiniEspresso GR., передают «Подробности». Маленький гаджет, длиной 20 см, весит всего один фунт (около 400г), так что легко помещается в походный рюкзак, ящик стола, дамскую сумочку и даже карман. Чтобы сварить чашку эспрессо, не требуются батарейки – кофеварка приводится в действие ручным выжиманием боковой кнопки. Правда, без горячей воды все же не обойтись. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

