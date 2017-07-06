Школьник собрал футбольную команду для участия в Дворовых Олимпийских играх

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 22 июля, на жилмассиве Победа в Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр.

Участник Дворовых Олимпийски игр Александр Шмыгалев рассказал, что, увидев объявление о проведение соревнований, решил собрать команду и попробовать свои силы в футболе. Ребята живут на жм Тополь, узнав о том, что старт Игр начинается на жм Победа, решили приехать на соревнования. Команду юных футболистов привез один из родителей.

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Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Увидел объявление у себя на доме о том, что принимаются заявки для участия в турнире, и захотел попробовать свои силы. Команду помогли собрать друзья, в состав которой вошли 7 человек. Рассчитываем на победу», - рассказал школьник. Его друг и Алексеенко Иван добавил, что такая затея очень хорошая. «В этот раз наберемся опыта и обязательно примем участие в следующем году», - сказал он.

В соревнованиях по футболу сегодня приняли участие пять команд. Ребята Дворовой команды жилмассива Тополь в этот раз проиграли. Но уже через две недели эстафету дворовых игр принимает Тополь, поэтому у них есть шанс одержать победу на своей территории.

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