В Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 22 июля, в Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Главный судья Дворовых Олимпийских игр Александр Багацкий рассказал, что в рамках 2-го сезона Дворовых Олимпийских игр пройдут около 20 соревнований по следующим дисциплинам: дартс, настольный теннис, футбол и баскетбол.

«Сначала формируется команда определенного двора. Затем определяются победители каждой команды по дисциплинам: футболу, стритболу, дартсу и пинг понгу. После этого проводится финал, где победители каждой из команд и соревнуются за первенство города. В течение второго сезона планируем за два месяца провести 20 соревнований», - рассказал он.

Финал состоится в середине сентября.

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу, двукратный Чемпион мира, двукратный бронзовый призер, двукратный чемпион Европы, двукратный Чемпион Кубка мира Александр Багацкий традиционно является главным судьей соревнований. Участники соревнований считают автограф от Чемпиона талисманом, вдохновляющий на победы.

Депутат Днепровского городского совета Сергей Никитин (группа «За життя») сообщил, что Дворовые Олимпийские игры – это социальный проект для объединения и дружбы, который вдохновляет на победы.

«Судя по опыту прошлого года, эта идея пришлась по душе подрастающему поколению. Детям было интересно познакомиться, пообщаться, а затем сразиться в разных видах спорта и определить победителя. Дворовый Олимпийские игры – это не просто развлечение, это проект, который объединяет и вдохновляет на победы. Нынешним летом Игры проходят на ж/м Победа, ж/м Левобережный и ж/м Тополь. Около 2 000 мальчишек и девчонок из 20 городских дворов сразятся в 4-х видах спорта: футбол, баскетбол, дартс и пинг понг. Финальное соревнование дворовых команд состоится в середине сентября», - рассказал он.

Сергей Никитин добавил, что сейчас рассматривается вариант проведения ежегодных Дворовых Олимпийских игр.

Инициатор акции Геннадий Гуфман убежден, что Дворовые Олимпийские игры помогут воспитать порядочных и достойных ребят: «Первые Дворовые игры проводились в 2016 году на ж/м Победа. В этом году география была расширена, турниры будут проведены также и на ж/м Левобережный и ж/м Тополь. Данные мероприятия проводятся в первую очередь для тех, кому пришло время получать свой первый опыт дружбы и взаимовыручки, опыт соревнований и побед. Именно во дворах воспитывается характер, и мы очень надеемся, что эти мероприятия помогут в воспитании у детей если не характера чемпиона, то порядочного и достойного человека», - отметил Геннадий Гуфман.

«Для участия в соревнованиях мы получили большое количество заявок. Самое интересное, что заявки подавали не только взрослые, но и регистрировались и сами дети. Думаю, будет очень интересный финал, с учетом количества участников», - сообщил он.

По предварительным оценкам во 2-м сезоне Дворовых Олимпийских игр примут участие более 2 000 детей….

Мама одного из участника Дворовых Олимпийских игр Ася Устименко считает, что проведение подобных мероприятий стимулирует ребят проводить свободное время не за компьютерами и телефонами. Сын посоревновался в дисциплинах по дартсу, пинг понгу и настольному теннису: «Проведение подобных мероприятий – очень правильная идея, потому что большинство ребят, как известно, сидят дома за компьютерами и телефонами. А спорт стимулирует их выйти на улицу проявить командный дух и стремление к победе.

Слова здесь лишние, по ребятам видно, как им это нравится. Дети бегут, записываются и участвуют. Очень приятно, такие мероприятия очень нужны», - рассказала она.

Для участия в соревнованиях были собраны заявки от дворов жилмассивов Победа, Тополь, Левобережный.

Участник Дворовых Олимпийски игр Александр Шмыгалев рассказал, что, увидев объявление о проведение соревнований, решил собрать команду и попробовать свои силы в футболе. Ребята живут на жм Тополь, узнав о том, что старт Игр начинается на жм Победа, решили приехать на соревнования. Команду юных футболистов привез один из родителей: «Увидел объявление у себя на доме о том, что принимаются заявки для участия в турнире, и захотел попробовать свои силы. Команду помогли собрать друзья, в состав которой вошли 7 человек. Рассчитываем на победу», - рассказал школьник. Его друг и Алексеенко Иван добавил, что такая затея очень хорошая. «В этот раз наберемся опыта и обязательно примем участие в следующем году», - сказал он.

В соревнованиях по футболу сегодня приняли участие пять команд. Ребята Дворовой команды жилмассива Тополь в этот раз проиграли. Но уже через две недели эстафету дворовых игр принимает Тополь, поэтому у них есть шанс одержать победу на своей территории.

Напомним, что инициатором акции является общественный деятель и меценат Геннадий Гуфман, а организатором - гражданское объединение «Народное партнерство. Старт второго сезона Дворовых Олимпийских игр состоялся сегодня, 22 июля, во дворе по адресу проспект Героев, 4. Завтра, 23 июля, в 11:00 турнир продолжится во дворе по адресу проспект Героев, 33. Соревнования будут проходить каждые выходные, график проведения смотрите здесь.

