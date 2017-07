| Общество | 08:21 | 24.07.2017 24 июля: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 24 июля в Украине и мире. Сегодня, 24 июля, отмечается День рождения растворимого кофе, День детей в Вануату, День Симона Боливара в Эквадоре. Симон Боливар – одна из самых почитаемых личностей в Южной Америке. Именно он стал идейным вдохновителем и заодно главным руководителем войны за независимость испанских колоний в Америке. Без его участия на карте мира могло не быть таких стран, как Эквадор, Перу, Венесуэла и Колумбия. Именины в этот день празднуют Аркадий, Елена и Ольга. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

