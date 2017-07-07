На Шри-Ланке военные спасли из моря двух слонов (ВИДЕО)

На Шри-Ланке военные провели операцию по спасению двух диких слонов, которых смыло с суши в море, передает Daily Mail.

К операции привлекли водолазов и флотилию лодок. Слоны находились на глубине, на которой едва могли держать хобот приподнятым над водой, на расстоянии около километра от берега.

