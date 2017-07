| Общество | 09:52 | 24.07.2017 В Царичанке капитально отремонтировали главные улицы – Валентин Резниченко В Царичанке завершили капремонт двух главных улиц – Соборной и Рабочей. Около четырех километров дороги обновили за счет областных средств, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Мы поддерживаем развитие инфраструктуры громад Днепропетровщины – выделяем средства на капремонт автодорог,не обновлявшихсядесятки лет. Помогли и Царичанской громаде - две дороги уже с новым покрытием, а к концу лета современный вид приобретут еще две магистрали», - отметил председатель ДнепрОГА.



В Царичанке полностью обновили Соборную и Рабочую улицы - теперь они качественно заасфальтированы.



«Еще лет пять назад на Царичанщине никто и не мечтал о капитальном ремонте дорог, - рассказал председатель Царичанского поселкового совета Геннадий Сумской. - Большая благодарность команде Валентина Резниченко за поддержку, которую она оказывает объединенным территориальным громадам».



Отремонтированные дороги стали комфортными и главное – безопасными для людей. И это особенно важно, ведь по этим улицам дети идут в школу, а родители ведут малышей в детский сад, говорит Елена Марочка - жительница Соборной.



«На нашей улице вообще асфальта раньше не было. Десятилетиями ямы были по колено, а теперь - ровный асфальт. Сейчас дети вовсю катаются на роликах, - поделилась впечатлениями Алла Лубко, жительница Рабочей. - Большая благодарность губернатору, благодаря которому наша улица стала такой красивой».



Сейчас на обновленных улицах делают современное освещение.



К концу лета за средства областного бюджета также капитально отремонтируют улицы в Бабайковке и Прядовке Царичанской громады.

