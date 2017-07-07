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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:08 | 24.07.2017
Днепропетровщина готова к зиме уже на 55%

Днепропетровская область уже на 55% готова к новому отопительному сезону. Сейчас коммунальщики продолжают активно приводить в порядок жилые дома, больницы, школы, детсады и котельные.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Чтобы отопительный сезон прошел «как по маслу», готовимся к нему еще летом. Сейчас жилищно-коммунальное хозяйство и соцсфера уже готовы к холодам более чем наполовину», - рассказали в департаменте ЖКХ и строительства ДнепрОГА..

К отопительному сезону уже готовы более восьми тысяч жилых домов, более 100 медучреждений и 800 котельных.

«До 1 октября подготовка к отопительному сезону должна полностью завершиться. Тепло в садики, школы, больницы должно поступить вовремя. Это прямая ответственность руководителей районов и городов», - добавили в департаменте.

Всего к началу отопительного сезона в области должны подготовить 1429 котельных, 2,4 тысячи километров тепловых сетей, 15,5 тысячи жилых домов, 221 медучреждение, почти 2 тысячи школ, детских садов, техникумов и вузов.
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