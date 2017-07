| Общество | 11:08 | 24.07.2017 Днепропетровщина готова к зиме уже на 55% Днепропетровская область уже на 55% готова к новому отопительному сезону. Сейчас коммунальщики продолжают активно приводить в порядок жилые дома, больницы, школы, детсады и котельные. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Чтобы отопительный сезон прошел «как по маслу», готовимся к нему еще летом. Сейчас жилищно-коммунальное хозяйство и соцсфера уже готовы к холодам более чем наполовину», - рассказали в департаменте ЖКХ и строительства ДнепрОГА.. К отопительному сезону уже готовы более восьми тысяч жилых домов, более 100 медучреждений и 800 котельных. «До 1 октября подготовка к отопительному сезону должна полностью завершиться. Тепло в садики, школы, больницы должно поступить вовремя. Это прямая ответственность руководителей районов и городов», - добавили в департаменте. Всего к началу отопительного сезона в области должны подготовить 1429 котельных, 2,4 тысячи километров тепловых сетей, 15,5 тысячи жилых домов, 221 медучреждение, почти 2 тысячи школ, детских садов, техникумов и вузов. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7