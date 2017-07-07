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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:13 | 24.07.2017
Завтра в Днепре частично ограничат водоснабжение

Завтра, 25 июля с 10:00 до 22:00 в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети будет прекращено водоснабжение некоторых потребителей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

В частности, водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

• пер. Крушельницкой (Людмилы Мокиивськои), 1, 2, 4, 6, 8;
• Донецкое шоссе, 114, 116, 120, 122, 124;
• ул. Марии Лисиченко (Героев Гражданской войны), 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
• ул. Терещенковская (Красного Казачества), 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
• ул. Терещенковская (Красного Казачества), 6 (Детский сад № 22);
• Донецкое шоссе, 118 (Учебно-реабилитационный центр), 126 (Детский учебное заведение № 206);
• пер. Крушельницкой (Людмилы Мокиивськои), 10 (Средняя общеобразовательная школа № 131), 10Д, 10К;
• пер. Крушельницкой (Людмилы Мокиивськои), 6, 6А (Супермаркет ПАО «Сильпо Ритейл»), 6М.

На время выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
 
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Теги: Днепр

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