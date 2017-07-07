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| Общество | 11:34 | 24.07.2017
В США построят вакуумный поезд, который развивает скорость до 1200 км/ч

Американские власти устно одобрили строительство подземной вакуумной транспортной системы Hyperloop по маршруту от Нью-Йорка в Вашингтон через Филадельфию и Балтимор. Об этом в своем Twitter написал канадско-американский предприниматель Илон Маск.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на ru.espreso.tv.

Он не уточнил, идет ли речь о федеральных ведомствах или органах на уровне отдельных штатов или городов. Сроки реализации проекта также неизвестны.

Маск отметил, что поездка из Нью-Йорка в столицу США по вакуумному поезду займет всего 29 минут. В настоящее время пассажирский поезд Amtrak перемещается между этими двумя городами за 3 часа 20 минут.

Строительством Hyperloop займется компания Илона Маска - The Boring Company, который предложил концепцию вакуумной транспортной системы в 2013 году.

Напомним, на прошлой неделе американская компания Hyperloop One (бывшая Hyperloop Technologies) сообщила о первом полноценном испытании вакуумной транспортной системы будущего, которое произошло в мае 2017 года.

Ориентирована скорость Hyperloop - от 900 до 1200 км/час, что значительно выше скорости пассажирского самолета.
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