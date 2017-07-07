На Днепропетровщине реализовали социальные проекты на 3 млн грн при поддержке GIZ – Валентин Резниченко

Тринадцать управлений соцзащиты населения и семь Центров предоставления админуслуг Днепропетровщины улучшили качество своей работы. В учреждениях установили новые компьютеры и мебель, сделали ремонт при поддержке немецкой федеральной компании GIZ, которая действует по поручению Правительства Германии. Проект направлен на улучшение жизни переселенцев и принимающих их громад.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепроОГА.

«Только по официальным данным, на Днепропетровщине почти 80 тысяч переселенцев с Востока и Крыма. Поддерживаем их в трудную минуту, и в этом нам помогают европейские партнеры. Немецкая федеральная компания GIZ – среди самых активных. Благодаря ей появились новые компьютеры и мебель в управлениях соцзащиты и ЦНАП 14 городов и районов. Выиграли от этого как переселенцы, так и громады», – подчеркнул председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

В управлении соцзащиты населения Павлограда новая компьютерная техника. Это заметно сказалось на скорости, и на качестве приема посетителей, подчеркнули в учреждении.

«Нашу старую технику давно надо было менять. Особенно остро это почувствовалось, когда пошел поток переселенцев и в Павлограде остановились почти 7 тысяч человек. В этом году мы приняли участие в проекте GIZ – теперь имеем комфортные условия для приема граждан», – отметила начальник Павлоградского управления соцзащиты населения Лидия Бобровницкая.

Благодаря новому оборудованию люди теперь могут быстро и бесплатно сделать ксерокопии необходимых документов, добавила она.

«Прихожу в соцзащиту, когда приглашают, или чтобы узнать новую информацию. Здесь все компьютеризировано, очередей нет – я доволен», – рассказал переселенец из Донецкой области Виктор Мусиян.

Германия и в дальнейшем будет помогать Днепропетровской области, отметили в GIZ.

«Мы эффективно сотрудничаем с ДнепрОГА. Помогаем громадам, неприбыльным организациям и местным органам власти улучшать жизнь переселенцев и территорий, которые приняли их. Обустройство ЦНАП и управлений соцзащиты – одна из сфер, которую мы будем поддерживать и в дальнейшем, – рассказал координатор проекта «Поддержка территориальных громад Украины в связи с увеличением переселенцев» Владимир Гарасюк.

Германия уже помогла громадам Днепропетровщины реализовать проекты на более чем 7 млн грн.

