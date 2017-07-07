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| Общество | 12:53 | 24.07.2017
Семьи погибших АТОшников из сел Днепропетровщины будутполучать ежемесячную помощь - Валентин Резниченко

Почти 3 миллиона гривен выделили из областного бюджета на помощь семьям погибших АТОшников. Родные погибших из сельской местности Днепропетровщины ежемесячно будут получать 1640 гривен, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Раньше в каждом городе была собственная программа, которая предусматривала ежемесячную или ежегодную помощь этим людям. Суммы везде отличались. Сельские бюджеты вообще не имели возможности выделять средства на такие выплаты. В результате в городах родные погибших получали помощь, а в селах - нет. Теперь эту проблему решили», - пояснил Валентин Резниченко.

Днепропетровщина одной из первых в Украине систематизировала местные выплаты семьям погибших бойцов АТО. На последней сессии областного совета приняли решение о выделении для этого 2,9 млнгрн - эти деньги пойдут на ежемесячные выплаты 292 членам семей погибших АТОшников в сельской местности. С августа они ежемесячно будут получать по 1640 гривен, а с декабря - по 1700 грн.

«Города Днепропетровщины должны предусмотреть соответствующие суммы в собственных программах. Это прямая ответственность мэров», - отметил глава области.

В городах Днепропетровщины живут 773 члена семей погибших бойцов АТО.
 
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Теги: Днепропетровщина

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