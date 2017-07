| Общество | 13:38 | 24.07.2017 Во время сбора ранних зерновых полиция встала на защиту фермеров Днепропетровщины от рейдеров, - Анатолий Гайворонский Глава Ассоциации фермеров Днепропетровской области, депутат Днепропетровского облсовета Анатолий Гайворонский отметил, что во время сбора ранних зерновых полиция встала на защиту фермеров Днепропетровщины от рейдеров. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Благодаря тому, что в нынешнем году полиция тесно сотрудничает с Ассоциацией фермеров Днепропетровской области, фермерским хозяйствам удалось собрать урожай ранних зерновых без эксцессов. Глава ГУ НП в Днепропетровской области Виталий Глуховеря перед сбором урожая собрал расширенное совещание, в рамках которого мы ему рассказали о беспокоящих нас проблемах и существующих «горячих точках». Он поручил отслеживать эту ситуацию, и правоохранители ездят по районам и нейтрализуют эти «горячие точки». Таким образом, рейдерские атаки, которые могли бы быть во время сбора ранних зерновых, были предотвращены. Чего нельзя сказать о следствии. К сожалению, следствие по прошлым рейдерским атакам проводится очень медленно. Например, по фермерскому хозяйству «ДАР» рейдеры еще не успокоились и пытаются всячески влиять на ситуацию. Подают апелляции, переманивают землевладельцев, издают листовки против меня лично и Ассоциации фермеров Днепропетровской области», - сказал он. Читайте также: Фермерское хозяйство «ДАР» суд вернул законным владельцам, - адвокат twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7