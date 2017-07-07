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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:43 | 24.07.2017
Квартиры для семей АТОшников и гуманитарная помощь из Франции: главные события от ДнепрОГА

Квартиры и земля для семей АТОшников, гуманитарная помощь из Франции и возвращение из Одессы в Днепр регаты «Казацкий путь». О главных событиях последних семи дней во время еженедельного отчета областной власти рассказал заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Уже 38 семей бойцов АТО получили собственное жилье. Еще 20 семей выбирают квартиры. Напомню, что по этой программе люди самостоятельно находят жилье, а государство оплачивает покупку», - рассказал Владимир Юрченко.

Уже 4,4 тысячи бойцов АТО получили землю под строительство и ведение сельского хозяйства, добавил Владимир Юрченко. Документы еще 4,5 тысяч бойцов - в работе.

«В июне команда Валентина Резниченко презентовала новый пилотный проект. Мы хотим ввести систему, по которой бойцы АТО будут обращаться в ближайший ЦПАУ, там подавать соответствующее заявление и там же получать право собственности на землю. Сейчас внедряем эту программу - надеемся, в сентябре она начнет работать», - рассказал Владимир Юрченко.

По словам заместителя председателя ОГА, в этом году пять ЦПАУ Днепропетровщины получили поддержку от немецкой правительственной организации GIZ. Благодаря этому в ЦПАУ Ляшковки и Апостолова капитально отремонтировали помещения и закупили новую мебель. Новомосковский, Вольногорский и Томаковский Центры получили новую технику.

«Услугами ЦПАУ уже пользуются восемь объединенных громад. До конца года планируем создать такие центры еще в восьми объединенных гроамдах области. Всего на Днепропетровщине - 55 ЦПАУ», - добавил заместитель председателя ОГА.

Парусная регата «Казацкий путь» вернулась в Днепр. Два десятка яхт провели в дороге более двух недель и преодолели более тысячи километров. Это уже вторая масштабная регата, которую организовала ДнепрОГА, отметил Владимир Юрченко.

Двадцатую партию гуманитарной помощи из Франции получила Днепропетровщина. В областную больницу Мечникова доставили аппарат искусственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных, наркозно-дыхательные аппараты, микроскоп для операций, кровати с матрасами для профилактики пролежней.

«На прошлой неделе появились мошенники, которые звонят предпринимателям, представляются волонтерами различных благотворительных организаций и просят перечислить деньги на оздоровление детей по какой-то программе. Тем, кто получил подозрительный звонок, советую обратиться к правоохранителям, чтобы проверить информацию», - отметил Владимир Юрченко.
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