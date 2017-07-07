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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:57 | 24.07.2017
В августе в области пройдет дополнительный призыв в Национальную гвардию

В августе на Днепропетровщине пройдет дополнительный призыв на срочную военную службу в Национальную гвардию. 

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«На срочную службу в Национальную гвардию пойдут парни и мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Срок службы – 18 месяцев, те, кто имеет высшее образование – будут служить год. Важный момент: срочники не будут служить в зоне АТО», - сообщили в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы ДнепрОГА.

Отсрочка от призыва предоставляется студентам дневной формы обучения, сиротам, тем, у кого на попечении нетрудоспособные родители, а также по состоянию здоровья. Не будет служить мужчины, у которых есть дети до трех лет, двое или более детей, или чья жена сейчас беременна. Не призовут также священнослужителей, медиков, полицейских и учителей.

«Дополнительный призыв в Национальную гвардию продлится до конца августа. После окончания этого срока, каждый желающий сможет подписать контракт и продолжить службу уже на контрактной основе», - добавили в управлении.

Этой весной с Днепропетровщины на службу в Национальную гвардию ушли 450 юношей, в Вооруженные Силы - 1000 и в Государственную специальную службу транспорта - 30 человек.
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