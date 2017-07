| Общество | 15:07 | 24.07.2017 В Днепропетровской области произошел пожар на свалке площадью 20 тыс. кв м Спасателям Днепропетровщины пока не удалось ликвидировать пожар на свалке в Павлоградском районе. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области. 23 июля в 22:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлоградский район, земли Богуславской сельского совета, на открытой территории за пределами населенного пункта, полигон твердых бытовых отходов, горит свалка. По вызову оперативно выехали отделения 27-го и 37-го государственных пожарно-спасательных частей 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Пожар возник на территории городской свалки. Горел мусор на площади 20 000 м.кв. В 2:11 огонь удалось локализовать. Но ликвидация пожара продолжается. К тушению пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, а также 3 человека личного состава и 3 единицы техники коммунального предприятия «Уютный город». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

