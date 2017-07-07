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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:07 | 24.07.2017
В Днепропетровской области произошел пожар на свалке площадью 20 тыс. кв м

Спасателям Днепропетровщины пока не удалось ликвидировать пожар на свалке в Павлоградском районе.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

23 июля в 22:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлоградский район, земли Богуславской сельского совета, на открытой территории за пределами населенного пункта, полигон твердых бытовых отходов, горит свалка.

По вызову оперативно выехали отделения 27-го и 37-го государственных пожарно-спасательных частей 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожар возник на территории городской свалки. Горел мусор на площади 20 000 м.кв.

В 2:11 огонь удалось локализовать. Но ликвидация пожара продолжается.

К тушению пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, а также 3 человека личного состава и 3 единицы техники коммунального предприятия «Уютный город».
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