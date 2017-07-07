В Днепре женщина вызвала патрульных, заявив, что ее преследуют тени медведей

22 июля в патрульную полицию Днепра поступил вызов на ул. Запорожское шоссе, 45. Женщина, которая вызвала патрульных, заявила, что ее преследуют двое неизвестных.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По прибытию на место была обнаружена гражданка 1988 г.р., поведение которой было неадекватным, Она была очень напугана, заявила, что ее преследуют тени медведей, и они могут напасть на людей. При этом она считала, что видит людей, но указывала на пустое место. Девушка постоянно слышала голоса в своей голове, которых по факту не было.

На место была вызвана психиатрическая бригада», - рассказали в патрульной полиции.