Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
25.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Санитарное состояние пляжей в Днепропетровской области»
25.07.2017
14:00		 МОСТ ДНЕРП: «В Украине государственные цирки и киностудии готовят к приватизации»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:25 | 24.07.2017
На лето Укрзалізниця назначила еще один поезд в Одессу

На летний период Укрзалізниця назначила в южном направлении еще один поезд - № 782/781 Одесса - Хмельницкий. Он будет курсировать с 25 июля по 5 сентября по вторникам, а именно: 25 июля, 1, 8, 15, 22 и 29 августа и 5 сентября. Это уже тридцать второй поезд, который будет курсировать этом году в период летних отпусков.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Укрзалізниця».

Отправление поезда из Одессы в 12:57 и прибытие в Хмельницкий в 20:00. Обратно из Хмельницкого отправление в 20:54 и прибытие в Одессу в 4:22.

Поезд будет курсировать через Подольск, Вапнярку, Жмеринку. В его составе - купейные, плацкартные вагоны и вагоны сидящего типа.

Кроме этого поезда, в одесском направлении курсируют летние поезда: № 221/521/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский, № 288 Чернигов - Белгород-Днестровский, № 191/192 Одесса - Мариуполь, № 270/269 Одесса - Харьков, № 251/252 Днепр - Одесса, № 271/272 Харьков - Одесса, № 258/257 Львов - Одесса, № 761/762 Киев - Одесса, № 223/224 Киев - Одесса, № 228 Одесса - Львов, № 223/224 Киев - Одесса.

Всего на период летних пассажирских перевозок Укрзалізниця назначила 32 летних поезда в популярных направлениях, в частности в Одессу, Херсон, Бердянск, Геническ, Новоалексеевку. В прошлом году в период летних перевозок курсировали 28 летних поездов.

Также Укрзалізниця увеличила периодичность курсирования 5 круглогодичных поездов: № 63/64 Днепр - Одесса, № 92/91 Константиновка - Одесса, № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, № 136/135 Одесса - Черновцы, № 148/147 Одесса - Киев.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
24.07.2017
16:45		 Днепровские дзюдоисты завоевали золото на Дефлимпийских играх
24.07.2017
16:27		 Если в «нормандском формате» появятся конкретные договоренности, ОппоБлок готов инициировать созыв внеочередной сессии Рады для принятия необходимых законов, - Вилкул
24.07.2017
16:08		 Синоптики рассказали, какая погода в Днепропетровской области сохраниться до конца недели
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика