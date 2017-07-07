На лето Укрзалізниця назначила еще один поезд в Одессу

На летний период Укрзалізниця назначила в южном направлении еще один поезд - № 782/781 Одесса - Хмельницкий. Он будет курсировать с 25 июля по 5 сентября по вторникам, а именно: 25 июля, 1, 8, 15, 22 и 29 августа и 5 сентября. Это уже тридцать второй поезд, который будет курсировать этом году в период летних отпусков.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Укрзалізниця».

Отправление поезда из Одессы в 12:57 и прибытие в Хмельницкий в 20:00. Обратно из Хмельницкого отправление в 20:54 и прибытие в Одессу в 4:22.

Поезд будет курсировать через Подольск, Вапнярку, Жмеринку. В его составе - купейные, плацкартные вагоны и вагоны сидящего типа.

Кроме этого поезда, в одесском направлении курсируют летние поезда: № 221/521/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский, № 288 Чернигов - Белгород-Днестровский, № 191/192 Одесса - Мариуполь, № 270/269 Одесса - Харьков, № 251/252 Днепр - Одесса, № 271/272 Харьков - Одесса, № 258/257 Львов - Одесса, № 761/762 Киев - Одесса, № 223/224 Киев - Одесса, № 228 Одесса - Львов, № 223/224 Киев - Одесса.

Всего на период летних пассажирских перевозок Укрзалізниця назначила 32 летних поезда в популярных направлениях, в частности в Одессу, Херсон, Бердянск, Геническ, Новоалексеевку. В прошлом году в период летних перевозок курсировали 28 летних поездов.

Также Укрзалізниця увеличила периодичность курсирования 5 круглогодичных поездов: № 63/64 Днепр - Одесса, № 92/91 Константиновка - Одесса, № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, № 136/135 Одесса - Черновцы, № 148/147 Одесса - Киев.