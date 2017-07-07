Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
25.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Санитарное состояние пляжей в Днепропетровской области»
25.07.2017
14:00		 МОСТ ДНЕРП: «В Украине государственные цирки и киностудии готовят к приватизации»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:34 | 25.07.2017
25 июля: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 25 июля в Украине и мире.

Сегодня отмечаются День памяти музыканта и поета Владимира Высоцкого, День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции), День пожарной службы в Беларуси, День республики в Тунисе, День Святого Джакомо в Италии.

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана, Гавриила.

25 июля также отмечается народный праздник Прокл Плакальщик. Церковь в этот день чтит память мученика Прокла.

Название этого праздника – «Плакальщик» - пошло из-за обилия утренней росы и часто идущих дождей. Считается, что на Прокла роса обладает целебной силой. Также люди ходят босиком по росе.

По народным приметам, утренний туман и обильная роса предвещают ясную погоду, а если туман укрыл лес – это к дождю.

Если утром не выпала роса - жди ухудшения погоды, а если ее нет и в низинах – это к ненастью.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
25.07.2017
09:27		 Стрельбу в Днепре 25 июля расследуют как умышленное убийство, - полиция
25.07.2017
09:21		 Супружескую пару из Кривого Рога подозревают в сожжении трупа приемной дочери
25.07.2017
09:05		 В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 137 лет
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика