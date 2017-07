| Общество | 08:34 | 25.07.2017 25 июля: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 25 июля в Украине и мире. Сегодня отмечаются День памяти музыканта и поета Владимира Высоцкого, День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции), День пожарной службы в Беларуси, День республики в Тунисе, День Святого Джакомо в Италии. Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана, Гавриила. 25 июля также отмечается народный праздник Прокл Плакальщик. Церковь в этот день чтит память мученика Прокла. Название этого праздника – «Плакальщик» - пошло из-за обилия утренней росы и часто идущих дождей. Считается, что на Прокла роса обладает целебной силой. Также люди ходят босиком по росе. По народным приметам, утренний туман и обильная роса предвещают ясную погоду, а если туман укрыл лес – это к дождю. Если утром не выпала роса - жди ухудшения погоды, а если ее нет и в низинах – это к ненастью. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

