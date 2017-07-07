25 июля: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 25 июля в Украине и мире.

Сегодня отмечаются День памяти музыканта и поета Владимира Высоцкого, День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции), День пожарной службы в Беларуси, День республики в Тунисе, День Святого Джакомо в Италии.

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана, Гавриила.

25 июля также отмечается народный праздник Прокл Плакальщик. Церковь в этот день чтит память мученика Прокла.

Название этого праздника – «Плакальщик» - пошло из-за обилия утренней росы и часто идущих дождей. Считается, что на Прокла роса обладает целебной силой. Также люди ходят босиком по росе.

По народным приметам, утренний туман и обильная роса предвещают ясную погоду, а если туман укрыл лес – это к дождю.

Если утром не выпала роса - жди ухудшения погоды, а если ее нет и в низинах – это к ненастью.