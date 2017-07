| Общество | 09:05 | 25.07.2017 В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 137 лет 22 июля киевляне пережили теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории. Отмечается, что температура ночью 22 июня в Киеве не опустилась ниже +22,7 градусов. «Это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен в 2001 году превышен на 0,2 градуса», - говорится в сообщении.

