Днепровские паралимпийцы взяли лондонское «золото»

Шесть медалей завоевали легкоатлеты-паралимпийцы Днепропетровщины в Лондоне – наши спортсмены выступали в составе Национальной сборной Украины на международных параолимпийских соревнованиях по легкой атлетике.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Всего у сборной Украины 29 медалей, шесть из них получили наши земляки. «Золото» команде принесли Дмитрий Прудников и Зоя Овсий. Они выступили в прыжках в длину и метании булавы и диска. Дмитрий, кстати, установил мировой рекорд – 14,50 метров в тройном прыжке», - рассказали в управлении.

Также Днепропетровщину представляли Никита Сеник, который соревновался в прыжках в длину, и толкательница ядра Анастасия Москаленко. Эти спортсмены завоевали «бронзу».

«Украинцы привезли с этих соревнований 12 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей. Отечественная сборная заняла 4-е место, обойдя Австралию, Германию и Бразилию. В командном зачете нас обошли Китай, США и Великобритания», - добавили в управлении.

Соревнования проходили в Лондоне с 14 по 23 июля. В них принимали участие атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и тому подобное. Украину представляли 27 спортсменов.

Всего в планетарном первенстве участвовали более 1000 паралимпийцев из 90 стран мира.